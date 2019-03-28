CHP-İyi Parti-HDP-Saadet Partisi'nin oluşturduğu Zillet İttifakı'nın listelerinde bulunan PKK'lı isimler, yerel seçimlere 1 hafta kala gündeme bomba gibi düştü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise ortaya çıkan bu kadar delile rağmen pişkince bayrağı, milleti, devleti Kandil'e peşkeş çektiklerini inkar etti. Kendilerine iftira atıldığını savunan Yavuz Ağıralioğlu, gerçeğin ortaya çıkmasıyla paçalarını kurtarma derdine düştü.
İYİ Parti'nin listesinde yer alan PKK'lı isimler gündeme bomba gibi düştü! Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal yalanlama28.03.2019 03:28
- İYİ Parti'nin listesinde yer alan PKK'lı isimler gündeme bomba gibi düştü! Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal yalanlama
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