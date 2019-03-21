İYİ Partinin ırkçı adayı İlay Aksoy yine iş başında

Terör destekçisi HDP'nin yerel seçim ortağı İP'in Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy mülteci kardeşlerimize yönelik ırkçı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Aksoy bu defa Malta Çarşısındaki Suriyeli esnafları hedef göstererek, "Ben Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim" dedi.
İYİ Partinin ırkçı adayı İlay Aksoy yine iş başında21.03.2019 15:58
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