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İYİ Partinin ırkçı adayı İlay Aksoy yine iş başında

21.03.2019 15:58

Terör destekçisi HDP'nin yerel seçim ortağı İP'in Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy mülteci kardeşlerimize yönelik ırkçı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Aksoy bu defa Malta Çarşısındaki Suriyeli esnafları hedef göstererek, "Ben Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim" dedi.


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