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İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz'ı Mersin'den aday gösterememesine MHP'den sert tepki

20.02.2019 10:54

İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz'ı Mersin'den aday gösterememesine MHP'den çok sert tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu" dedi.


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