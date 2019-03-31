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İYİ Partili Mine Koraş'ın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul oyunu kullandı

31.03.2019 12:16

Pendik’te yerel seçim çalışmaları kapsamında broşür dağıttığı sırada Mine Koraş’ın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul oyunu kullandı.


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