İYİ Partili Mine Koraş tarafından rencide edilen Yusuf Özoğul Başkan Erdoğan'ın davetine icabet için yola çıktı

AK Parti seçim broşürleri dağıtırken İyi Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş tarafından terbiyesizce sözlerle rencide edilen Bayburtlu Yusuf Özoğul Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet etmek için Bayburt'tan yola çıktı. Başkan Erdoğan, katıldığı canlı yayında Yusuf'un yolda olduğu ve programa geleceği bilgisini vermişti. Yusuf'ta sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile Başkan Erdoğan'ın daveti için yola çıktığını ifade etti.
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