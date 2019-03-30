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İyi Partili Mine Koraş Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

30.03.2019 01:05

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti broşürü dağıtan genci aşağılayan video ile gündeme gelen İyi Partili Mine Koraş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. İyi Partili Mine Koraş gözaltına alındı.


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