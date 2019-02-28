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İyi Parti'den Mersin için tavşan aday formülü! İşte Burhanettin Kocamaz'ı başkan yapacak Ayfer Yılmaz planı

28.02.2019 18:06

Burhanettin Kocamaz'ı Mersin'den aday gösteremeyen İyi Parti, tavşan aday formülünü devreye soktu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim." diyerek duyurdu. Akşener'in açıklamasının ardından konuşan Burhanettin Kocamaz, "Bizim önümüz kesildi. Bu konuyla ilgili adayımız Ayfer Yılmaz'dır." dedi. Peki tavşan aday formülü nedir? İşte Kocamaz'ı Büyükşehir Belediyesi Başkanı yapacak plan....


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