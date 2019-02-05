Haberler Web TV İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal, AK Parti'ye geçiyor

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal, AK Parti'ye geçiyor

05 Şubat 2019, Salı

İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçiyor..


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları