İyi Parti'den aday olamayan Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'den aday oldu 21.02.2019 11:28

İYİ Parti'nin Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül bulundu. Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday oldu. Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, şu an itibariyle partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Burhanettin Kocamaz olduğunu bildirdi.