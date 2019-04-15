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İYİ Parti Yalova İl Yönetimi istifa etti

15.04.2019 17:38

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Mehmet Çam ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.


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