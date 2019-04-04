Haberler Web TV İyi Parti seçimlerdeki rolünün büyük olduğunu düşünüyor

İyi Parti seçimlerdeki rolünün büyük olduğunu düşünüyor

04.04.2019 10:51

31 Mart yerel seçimlerinde, aday çıkardıkları 22 ilde başkanlık kazanamayan İyi Parti, buna rağmen kendilerinin sonuçlarda baskın olduğunu iddia ediyor.


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