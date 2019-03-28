İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK bağlantılı adayları savundu 28.03.2019 18:39

CHP-İyi Parti-HDP-Saadet Partisi'nin oluşturduğu Zillet İttifakı'nın listelerinde bulunan PKK'lı isimler, yerel seçimlere 1 hafta kala gündeme bomba gibi düştü. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özel bir televizyon kanalında katıldığı programında, istihbarat raporları bulunan partisinin 29 PKK/KCK bağlantılı meclis üyesi adayını savundu. Sadece "Kürt oldukları için PKK'lı ilan edildiler" iddiasında bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise ortaya çıkan bu kadar delile rağmen pişkince bayrağı, milleti, devleti Kandil'e peşkeş çektiklerini inkar etmişti. Kendilerine iftira atıldığını savunan Yavuz Ağıralioğlu, gerçeğin ortaya çıkmasıyla paçalarını kurtarma derdine düşmüştü. İşte Akşener'in o skandal açıklamaları...