İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP ve CHP'nin iş birliğini bilmediğini açıkladı 25.09.2019 12:51

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında partisinin diğer üyelerinin aksine CHP'nin HDP ile iletişim kurup kurmadığı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda herhangi bir konuşmamız olmadı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren CHP ile İYİ Parti ittifakına HDP'nin de destek verdiği sürekli olarak tartışılan konulardan biri olmuş, HDP'den gelen destekleyici açıklamalar bu iddiaların doğruluğunu ortaya çıkarmıştı.

Yerel seçimlerden sonra İYİ Parti CHP'yi HDP ile iş birliği ile suçlamış, ittifaka gerginlik girdiği görülmüştü. Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sert açıklamalarda bulunmuştu.

Dün akşam Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyla ilgili verdiği cevapla Ağıralioğlu ve Türkkan'ı yalanlamış oldu.

Akşener, "HDP ile CHP'nin belirli bir düzeyde ilişki kuruyor olması sizi biraz rahatsız ediyor mu?" sorusuna "Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda herhangi bir konuşmamız olmadı. Kılıçdaroğlu bize der ki; 'Biz HDP+Saadet artı, artı gitmek istiyoruz siz de buyurun..' O zaman biz fikrimizi hayır diye söyleriz. Çünkü HDP'nin PKK'yla olan iletişimi, PKK'yla arasına bir türlü mesafe koyamaması bunlar kabul edilebilir, bizim hoş karşılayacağımız şeyler değil." ifadelerini kullandı.

Akşener'in verdiği cevapta HDP ile Saadet Partisi'ni de aynı kefeye koyması dikkat çekti.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU VE LÜTFÜ TÜRKKAN NE DEMİŞTİ?

CHP'nin HDP ile iş birliği içinde olduğunu ve bu durumdan rahatsız olduklarını söyleyen Ağıralioğlu, "CHP'nin HDP'ye doğru adımlarını görüyoruz. Biz bu konuda endişeliyiz. Bu adımları tereddütle izliyoruz. Hassasiyetlerimizin görülmesi lazım. Yakın markajda tutacağım diye kurumsal ilişkiye geçerseniz o kurumsal ilişki bizi dışarı çıkarır." demişti.

Konuyla ilgili İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti." ifadelerini kullanmıştı.