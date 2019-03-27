İyi Parti, CHP ve HDP'nin belediye paylaşımı! Kirli plan deşifre oldu

İyi Parti ve CHP'nin terör destekçisi HDP ile olan pazarlığı bu kez Balıkesir'de ortaya çıktı. Peki kirli pazarlığın detayları neler? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nasıl paylaştılar? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu DSP Balıkesir Adayı Tamer Kenber canlı yayında anlattı.
İyi Parti, CHP ve HDP'nin belediye paylaşımı! Kirli plan deşifre oldu27.03.2019 21:39
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