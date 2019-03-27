İyi Parti, CHP ve HDP'nin belediye paylaşımı! Kirli plan deşifre oldu 27.03.2019 21:39

İyi Parti ve CHP'nin terör destekçisi HDP ile olan pazarlığı bu kez Balıkesir'de ortaya çıktı. Peki kirli pazarlığın detayları neler? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nasıl paylaştılar? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu DSP Balıkesir Adayı Tamer Kenber canlı yayında anlattı.