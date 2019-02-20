İyi Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmişti. İyi Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamamıştı. Kocamaz'ın yeniden aday olabilmesi için bulunduğu yerde aday gösteren partilerdeki adaylardan birinin partisinden istifa etmesi ve bunun üzerine yeni aday olarak Burhanettin Kocamaz'ın İstifa eden adayın yerine o partiden aday gösterilebilmesi mümkün. CHP Vahap Seçer'i aday gösterdi. Eğer ki CHP Vahap Seçer'i istifa ettirtip Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterirse ancak bu şekilde Kocamaz aday olabilecek.
İyi Parti Burhanettin Kocamaz'ı Mersin'den aday gösteremedi! Peki şimdi ne olacak?20.02.2019 12:26
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