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İYİ Parti Belediye Başkanı Vahdi Arısoy'dan skandal sözler

28.03.2019 17:33

İYİ Partili Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy seçimlere 3 gün kala seçim ofisinde partililer ile bir araya geldi. Burada partililere seslenen Arısoy, kendisine oy vermeyenlerin günah işleyeceğini ve oy vermeyenlerin Müslümanlığından şüphe duyacağını söyledi.


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