İstanbul Fatih'te İYİ Parti Belediye Başkan adayı İlay Aksoy'un seçim afişi büyük tepkiye neden oldu. Aksoy, "Fatih'i Suriyeliler'e teslim etmeyeceğim" yazılı pankartıyla ırkçı bir provokasyona imza attı.
İYİ Parti Belediye Başkan adayı İlay Aksoy'dan ırkçı provokasyon!14.03.2019 18:01
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