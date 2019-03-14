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İYİ Parti Belediye Başkan adayı İlay Aksoy'dan ırkçı provokasyon!

14.03.2019 18:01

İstanbul Fatih'te İYİ Parti Belediye Başkan adayı İlay Aksoy'un seçim afişi büyük tepkiye neden oldu. Aksoy, "Fatih'i Suriyeliler'e teslim etmeyeceğim" yazılı pankartıyla ırkçı bir provokasyona imza attı.


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