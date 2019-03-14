İYİ Parti Belediye Başkan adayı İlay Aksoy'dan ırkçı provokasyon! 14.03.2019 18:01

İstanbul Fatih'te İYİ Parti Belediye Başkan adayı İlay Aksoy'un seçim afişi büyük tepkiye neden oldu. Aksoy, "Fatih'i Suriyeliler'e teslim etmeyeceğim" yazılı pankartıyla ırkçı bir provokasyona imza attı.