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İyi ki doğdun Başkomutanım

26 Şubat 2018, Pazartesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle sosyal medya hesabından anlamlı bir video paylaştı. Albayrak paylaşımında, "Doğmak… Kendini yeniden bulmak üzere yola koyulan bir milletin, kaderinde var olmaktır…#İyikiDoğdunBaşkomutanım" ifadelerine yer verdi. İşte Bakan Albayrak'ın paylaştığı o video.
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