İyi karpuz nasıl seçilir, nasıl anlaşılır? İşte sulu ve tatlı karpuz seçmenin yolları (Video)

Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzun mevsimi geldi. Vatandaşlar yaz aylarının gelmesiyle birlikte karpuz seçmenin yollarını araştırıyor. Peki, iyi karpuz nasıl seçilir? İşte sulu ve tatlı karpuz seçmenin yolları...
İyi karpuz nasıl seçilir? Beyaz değil sarı veya açık sarı lekeli karpuzu tercih edin. Karpuzdaki örümcek ağı benzeri yerler arıların karpuz çiçeklerini döllerken dokunduğu yerlere işarete eder. Ne kadar örümcek ağı lekesi varsa o kadar fazla arı döllemiş demektir ve karpuz daha tatlı demektir.
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