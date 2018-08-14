İtalya'da otoyol köprüsü çöktü 14 Ağustos 2018, Salı

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsünün büyük bir bölümü çöktü. İtalyan polisi, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, acil servisler, bazı otomobillerin aşağıya düştüğünü doğruladı. Görgü tanıkları ise en az 10 aracın köprü yıkıntılarının altında olduğunu söyledi. Polcevera Viyadükü olarak da bilinen köprünün inşaatı 1962'de başladı ve 1968'de tamamlandı. Bin 100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu söyleniyor.