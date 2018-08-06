Yol Durumu

İtalya'da büyük patlama

06 Ağustos 2018, Pazartesi

İtalya'nın Bologna kentinde havalimanına yakın bir otoyolda patlama oldu. Kazaya karışan bir tankerin patlaması sonrası büyük bir yangın çıktığı belirtiliyor.

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