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İtalya skandal 1915 önergesini kabul etti

11.04.2019 10:26

İtalyan Meclisi'nde yapılan sözde Ermeni soykırımının tanınması ve uluslararası alanda savunulmasına ilişkin oylama 43 çekimsere karşılık 382 oyla kabul edildi. Böylelikle İtalyan hükümeti büyük bir skandala imza atmış oldu.


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