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İtalya Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral'i konuşuyor

25.02.2019 18:57

Sezon başında Alanyaspor'da forma giyen ve devre arasında İtalya'nın yolunu tutan 20 yaşındaki Merih Demiral, İtalyanlardan tam not aldı.


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