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İsyan ettiren görüntü bu kez Diyarbakır'dan! Kağıt toplayan küçük çocuğa tokat, sosyal medyada tepki topladı

09.10.2019 15:27

DİYARBAKIR'da zabıta kıyafetli bir kişinin kâğıt toplayan bir çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak, çocuğa tokat atan kişinin zabıta olmadığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.


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