DİYARBAKIR'da zabıta kıyafetli bir kişinin kâğıt toplayan bir çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak, çocuğa tokat atan kişinin zabıta olmadığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İsyan ettiren görüntü bu kez Diyarbakır'dan! Kağıt toplayan küçük çocuğa tokat, sosyal medyada tepki topladı09.10.2019 15:27
- İsyan ettiren görüntü bu kez Diyarbakır'dan! Kağıt toplayan küçük çocuğa tokat, sosyal medyada tepki topladı
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