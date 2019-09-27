İsviçre'li dağcı Dani Arnold 550 metrelik tırmanışta ip kullanmadan rekor kırdı 27.09.2019 17:13

İsviçre'li dağcı Dani Arnold, ip yada güvenlik ağı olmadan Tre Cime di Lavaredo dağının 550 metrelik Cima Grande tepesine 46 dakika 30 saniyede tırmanarak rekor kırdı. 35 yaşındaki dağcı böylece 4 farklı free solo tırmanış rekorunun sahibi oldu.

İsveçli dağcı Dani Arnold, İtalya'daki Tre Cime di Lavaredo bölgesi kuzeydoğu İtalya'nın Sexten Dolomitesinde bulunuyor. Almanca Drie Zinnen olarak adlanrılan 2.999 metre rakımda üç zirveye sahip bunlar; Cima Piccola, Cima Grande ve Cima Ovest. Arnold üç zirveden birisi olan Cima Grande zirvesine Free Solo tırmanış yaptı. İtalya Alpleri'nde 550 metrelik bir dağ yüzü olan olan Cima Grande'ye Arnold Free Solo herhangi bir güvenlik halatı olmadan tırmandı. 550 metrelik bu tırmanış tam 46 dakika 30 saniye sürdü.

Dağcı, Dani Arnold, 550 metrelik tırmanış parkuru 46 dakika 30 saniye de tamamlayarak rekor kırdı. Arnold şu anda altı büyük Avrupa kuzey dağının dördünde Free Solo tırmanma rekorunu elinde tutuyor.

Free Solo Nedir?

İp veya herhangi bir emniyet olmadan sadece kaya tırmanış ayakkabısı (dağcının isteğine bağlı olarak çıplak ayak) ve toz torbası kullanılarak yapılan tırmanış türüdür. Free Solo'da yapılan bir hata ölümle sonuçlanabilir.