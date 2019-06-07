İsveç'te patlama! 10'dan fazla yaralı var

İsveç'te bir patlama meydana geldi. Linköping şehrinde meydana gelen patlama sonucu bölgeye 14 ambulansın sevk edildiği bildirilirken, olay yerinde 19 yaralı olduğu belirtildi.
İsveç'in Linköping kentinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; 19 kişinin yaralandığı bildirildi.
Patlama, İsveç'in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu.
Patlamada sebebiyle 19 kişinin yaralandığı ve patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi. Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine 14 ambulansın sevk edildiği duyuruldu.
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