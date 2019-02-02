Sözde medeniyetin ve insan haklarının beşiği Avrupa yine ırkçılık ve çifte standart ile sarsılıyor. Son olarak İsveç'in başkenti Stockholm'de kaydedilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Dünyanın konuştuğu görüntülerde, bileti olmadığı bahanesiyle yaka paça dışarı atılan hamile bir siyahi kadın, görevliler tarafından herkesin gözü önünde yerlerde sürüklendi...
İsveç'te hamile kadına görülmedik işkence!02 Şubat 2019, Cumartesi
- İsveç'te hamile kadına görülmedik işkence!
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