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İsveçlilerden cuma namazını kılan Müslümanlar için insan zinciri

22.03.2019 17:31

İsveç'in başkenti Stockholm'de halk Müslümanların huzur içinde cuma namazını kılması için Stockholm Camisi etrafında insan zinciri oluşturdu.


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