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İsveç’in başkentinde patlama

10.03.2019 23:54

İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


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