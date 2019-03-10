İsveç’in başkentinde patlama

İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
İsveç’in başkentinde patlama10.03.2019 23:54
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