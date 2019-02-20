İstanbul Sarıyer İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü20.02.2019 09:20
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