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İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü

20.02.2019 09:20

İstanbul Sarıyer İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.


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