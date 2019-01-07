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İstinat duvarı çöktü yoldan geçen kadın kaldırımda asılı kaldı

07 Ocak 2019, Pazartesi

Kahramanmaraş’ta aşırı yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen çökme sırasında bir kadın kaldırım taşlarına asılı kaldı.


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