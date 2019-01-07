İstinat duvarı çöktü yoldan geçen kadın kaldırımda asılı kaldı

Kahramanmaraş’ta aşırı yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen çökme sırasında bir kadın kaldırım taşlarına asılı kaldı.
İstinat duvarı çöktü yoldan geçen kadın kaldırımda asılı kaldı07 Ocak 2019, Pazartesi
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