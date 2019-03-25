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İstinaf Mahkemesi'nden FETÖ'cülerin aldığı cezalara onama!

25.03.2019 13:31

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında 14 sanığa verilen hapis cezaları onadı.


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