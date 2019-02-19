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İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet gazetesi davasındaki kararı onadı

19.02.2019 10:45

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini onadı.


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