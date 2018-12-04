İstiklal Marşı'nı Venezuelalı askerler biliyor, Kılıçdaroğlu bilmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudu. Askerlerin İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla okuması takdir topladı. Venezuelalı askerlerin bu jesti, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstiklal Marşı'nı okumaya çalışırken kelimeleri unutunca yaptığı büyük gafı akıllara getirdi. İşte o anlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.