İstiklal Marşı'nı Venezuelalı askerler biliyor, Kılıçdaroğlu bilmiyor 04 Aralık 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudu. Askerlerin İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla okuması takdir topladı. Venezuelalı askerlerin bu jesti, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstiklal Marşı'nı okumaya çalışırken kelimeleri unutunca yaptığı büyük gafı akıllara getirdi. İşte o anlar...