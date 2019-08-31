Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kadınlar arasında başladı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınları ayıramayan erkekler de kavgaya dahil oldu. Erkekler birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdı. Bir kişi göğsünden yaralanmasına rağmen kavgaya devam etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesi ile bir grup taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polislerin gelmesiyle yaralı kişi için ambulans çağrıldı.
İstiklal Caddesi'nde 'meydan savaşı'31.08.2019 10:44
- Taksiciler zam ayarı için kuyruğa girdi (Video)
- Fatih Terim'den Galatasaray taraftarına Falcao müjdesi! 2 gün içinde iyi şeyler olacağına inanıyorum
- İETT'de artık sakal yasak (Video)
- İstiklal Caddesi'nde 'meydan savaşı'
- ABD’de liseler arası maça silahlı saldırı! Yaralılar var (Video)
- Son dakika: Adana'daki DEAŞ operasyonu! Tutuklamalar var
- İngiltere'de şaşkınlık yaratan olay! Gelini almaya tankla gitti (Video)
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan işçilere zulüm mesajı! İBB önündeki eylem sürüyor
- Son dakika: TEM'de hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı
- Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınına dikkat | 31 Ağustos hava durumu
- Son dakika: Tekirdağ'da orman yangını
- Hız göstergesi 190 Km’de takılı kaldı: 4 kişi yaralandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.