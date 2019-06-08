İstihdam seferberliği rakamlara yansıdı: 5 ayda 600 bin kişiye iş 08.06.2019 16:44

"Burası Türkiye Burada İş Var" sloganı ile mart ayında 2.5 milyon istihdam hedefiyle başlayan seferberlik istihdam rakamlarına yansımaya başladı. 5 ayda 600 bin kişi İŞKUR üzerinden işe yerleştirildi.

2019 İŞKUR istihdam seferberliği işe alım başvuru şartları nedir? SGK primi, vergi teşviki, asgari ücret desteği nasıl alınır? İstihdam seferberliği rakamlara yansımaya başladı. 5 ayda 600 bin kişi İŞKUR üzerinden işe yerleştirildi. İşverene ilave teşvik sağlayan seferberliğin açıklandığı marttan bu yana istihdam sayısı yılbaşına göre ikiye katlandı Çalışma ve İş Kurumu'nun illerde başlattığı teşvikler ve İŞKUR uygulamalarının anlatıldığı tanıtım kampanyalarıyla sayının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor. Bu ay İŞKUR tarafından genç istihdamına yönelik olarak başlatılan "Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı" ile sigortalı çalışan sayısının daha da artması bekleniyor. İŞKUR'un talep topladığı üniversite öğrencileri bulundukları kentlerde sosyal işlerde istihdam edilirken, ilk kez sigorta girişleri de yapılacak.

Yüzde 30 yükseldi

Verilere göre, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirme bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 30'a yakın artış gösterdi. Gençlerin istihdam oranı geçen yıl 0.7 puan artarak yüzde 35 oldu. İstihdam edilen gençlerin, yüzde 16.6'sı tarım sektöründe, yüzde 30'u sanayi sektöründe, yüzde 53.3'ü ise hizmet sektöründe iş buldu.

Sigorta girişleri yapılacak

Genç istihdamı cinsiyete göre incelendiğinde genç erkeklerde 1 puan artarak yüzde 46.4 ve genç kadınlarda da 0.4 puan artarak yüzde 23.4 olduğu görüldü. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı, uzmanı, güvenlik görevlisi, turizm otelcilik elemanı mesleklerinde gerçekleşti.

Bu ay İŞKUR tarafından genç istihdamına yönelik olarak başlatılan "Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı" ile sigortalı çalışan sayısının daha da artması bekleniyor. İŞKUR'un talep topladığı üniversite öğrencileri bulundukları kentlerde sosyal işlerde istihdam edilirken, ilk kez sigorta girişleri de yapılacak.

Açık iş sayısı azalıyor

İŞKUR'un düzenlediği kurslar, eğitim programlarıyla geçen yıl 150 bini bulan açık iş sayısı da 40 bine düştü. Açık işte, turizm, gayrimenkul, imalat, bilgi-iletişim başı çekiyor. Güzellik hizmeti, hasta-yaşlı bakım elemanlarına fırsat kapısı açılıyor. İŞKUR'a kayıtlı 1 milyona yakın işyerinde 10 milyonun üzerindeki çalışanın yarısı imalat, ticaret sektöründe çalışıyor.

500 tanıtım programı

Yılın başından bu yana istihdam teşviklerini tanıtmaya yönelik yaklaşık 500 program gerçekleştirildi.