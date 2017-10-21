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İstifa sürecinde son 24 saat

20 Ekim 2017, Cuma

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik istifası beklenen Ankara, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları hakkında son bilgileri A Haber ekranlarından açıkladı.

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