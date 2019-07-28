CHP'li belediyelerde işçi kıyımı tam gaz devam ediyor. Seçimlerin öncesinde "Hiçbir işçinin işiyle aşıyla oynamayacağım, kimseyi işten çıkarmayacağım" diye söz veren CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, tam 425 çalışanı işten çıkardı.
İşten çıkarma yok diye söz veren CHP'li başkan İsmail Uygur işçi kıyımı yaptı28.07.2019 10:42
- İşten çıkarma yok diye söz veren CHP'li başkan İsmail Uygur işçi kıyımı yaptı
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