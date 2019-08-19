İşten çıkarılan şehit yakınlarına ilk müjde geldi 19.08.2019 15:48

Görevden alınan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 kodu ile işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri için ilk müjde geldi. Belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman ile görüşen STK temsilcileri, haksız yere işten çıkarılan başta şehit yakınları olmak üzere onlarca kişinin işlerine döneceği sözünü aldı.