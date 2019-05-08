Haberler Web TV İşte YSK'nın İstanbul kararının ayrıntıları

İşte YSK'nın İstanbul kararının ayrıntıları

08.05.2019 20:18

İstanbul'da seçimler 23 Haziran'da yenilenecek. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Peki İstanbul seçimleri neden yenileniyor. Seçim sürecinde neler yaşanmıştı? Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi? CHP'nin algı operasyonu yaparak kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için ortaya attığı iddiaların yanıtları ise şöyle..


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları