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İşte YPG'nin Tel Abyad'daki karargahı

15 Aralık 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan’ın Fırat doğusuna gerçekleştirilecek operasyonunun sinyalini vermesinin ardından sınır hattında hareketlilik sürüyor. A Haber, Akçakale'nin tam karşısındaki Tel Abyad'da terör hedeflerini görüntüledi. İşte o anlar…


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