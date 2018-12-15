İşte YPG'nin Tel Abyad'daki karargahı

Başkan Erdoğan’ın Fırat doğusuna gerçekleştirilecek operasyonunun sinyalini vermesinin ardından sınır hattında hareketlilik sürüyor. A Haber, Akçakale'nin tam karşısındaki Tel Abyad'da terör hedeflerini görüntüledi. İşte o anlar…
İşte YPG'nin Tel Abyad'daki karargahı15 Aralık 2018, Cumartesi
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