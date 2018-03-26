İşte YPG'nin Afrin'deki yeraltı hastanesi 25 Mart 2018, Pazar

Mehmetçik Afrin'de tam teşekküllü bir yeraltı hastanesi buldu. 50 metrelik tünelle ulaşılan hastanede her türlü alet ve ilk yardım malzemeleri bulundu. ABD menşeili ilk yardım malzemeleri ve cihazların bulunduğu hastanede yaralı YPG/PKK'lıların tedavi edildiği tespit edildi. İşte o hastaneden görüntüler...