Türkiye, savunma sanayiinde hızla ilerlemeye devam ediyor! Savunma Sanayi Başkanı Başkanı İsmail Demir, milli ve yerli imkânlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti silah sisteminin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Kanatlı Güdüm Kiti silah sisteminin özellikleri ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.
İşte yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti...14.04.2019 21:43
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