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İşte Yenikapı'daki lüks araç şovunun gerçek yüzü

06.09.2019 07:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamına yakınını hizmet araçlarının, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı’ya çektirdi. Makam aracı denilenler hizmet aracı, lüks araç diye getirilenler CHP'li vekilin aracı, yenikapı diye servis edilen fotoğraflar Kapıkule Sınır Kapısı çıktı. Çok fazla araç var diye yapılan israf algısı da CHP'li belediyelerdeki kişi başına düşen araç sayısının daha fazla olduğunun ortaya çıkmasıyla ellerinde kaldı. İşte 3 dakikada Yenikapı'daki "lüks araç" şovu gerçeği...


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