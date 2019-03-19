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İşte Yeni Zelanda katliamcısı Brenton Tarrant'ın Pakistan'a giriş belgesi

19.03.2019 16:38

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen ve 50 kişinin ölümüne yol açan terörist Brenton Tarrant'ın Pakistan'a giriş belgesine ulaşıldı.


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