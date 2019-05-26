İşte Yassıada’nın yeni hali

Tepeden tırnağa yeniden düzenlenen ve yepyeni bir çehreye kavuşan Yassıada yani yeni adıyla; "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" A Haber tarafından görüntülendi. İşte adanın son hali…
İşte Yassıada’nın yeni hali26.05.2019 23:34
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