İşte verilerle Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu canlı yayınının özeti! İsmail Küçükkaya tarafsız mıydı? (Video) 17.06.2019 11:08

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, dün gece canlı yayında moderatör İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Canlı yayın bitse de tartışmalar bitmedi. Yıldırım-İmamoğlu karşılaşmasında en çok konuşulan konulardan birisi de moderatör İsmail Küçükkaya idi. Peki Küçükkaya, taraflara adil davrandı mı? İşte verilerle ortak yayının özeti.

23 Haziran'da yenilenmesi kararı verilen 31 Mart İstanbul seçimleri öncesi İstanbul adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Birçok TV kanalının canlı olarak verdiği tartışmanın moderatörlüğünü FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya yaptı. Programa damga vuran birçok anın dışında en çok konuşulan konulardan birisi de moderatör Küçükkaya'nın performansı oldu!



KONUŞMA SÜRELERİNDE ADALETSİZLİK!

Taraflara eşit süre tanıması beklenen İsmail Küçükkaya bu konuda sınıfta kaldı. CHP'liler tarafından günlerce "tarafsız" diye parlatılan Küçükkaya, CHP adayına 63,85 dakika süre tanırken AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 59,93 dakika vermekle yetindi.

SIK SIK SÖZÜNÜ KESTİ

Küçükkaya, konuşma süresindeki adaletsizliğin yanı sıra Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın sık sık sözünü kesmesiyle de eleştirildi. Küçükkaya, Binali Yıldırım'a toplamda 26 kez müdahale ederken CHP adayına sadeece 10 kez müdahale etti!

İLK CÜMLEDE TARAFINI BELLİ ETTİ

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, daha ilk cümlesinde tarafını belli etti.



İMAMOĞLU'NA BAŞKAN DEDİ!

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programın açılışında Binali Yıldırım'a "aday" derken, CHP adayı İmamoğlu'na ise "başkan" dedi. Küçükkaya'nın bu tavrı hem programın ilk dakikalarından itibaren bir provokasyon, hem de tarafını belli etme olarak dikkat çekti.

BİNALİ YILDIRIM 'BEN' DEĞİL 'BİZ' DEDİ

İki adayın katıldığı programın söylem analizinde de Binali Yıldırım; proje, istihdam, hizmet, biz gibi kelimeleri rakibine oranla çok daha fazla kullanırken, Ekrem İmamoğlu; ben, alakam yok, ben bilmem gibi söylemleri sıklıkla tercih etti.



SOSYAL MEDYANIN KAZANANI YILDIRIM

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu buluşturan ortak yayın, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Programın başladığı saatten itibaren, programla ilgili olarak paylaşılan gönderiler uzun süre TT listesinin zirvesinde yer aldı.



İki adayın aynı sorulara yanıt verdiği programda, Binali Yıldırım sosyal medyanın da kazananı oldu. İki aday hakkındaki sosyal medya gönderilerinin yüzde 63'ünde (824 bin 620) Binali Yıldırım'dan bahsedilirken, Ekrem İmamoğlu'ndan bahsedilen gönderilerin oranı yüzde 27'de (479 bin 699) kaldı. Binali Yıldırım hakkındaki gönderilerin yüzde 63'ünü, aday hakkındaki olumlu görüşler oluştururken, yüzde 27 oranında olumsuz görüş, yüzde 10 oranında nötr görüş yer aldı. Ekrem İmamoğlu hakkındaki gönderilerin ise yüzde 68'i olumsuz, yüzde 27'si olumlu, yüzde 5'i nötr yorum şeklinde dağıldı.