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İşte ülkemizi ve dinimizi hedef alan ezen ve bayrak düşmanları

10.03.2019 23:46


31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Türkiye ve İslam düşmanları bir araya geldi. Kimi ezanımıza hakaret etti, kimi susturmaya çalıştı, kimi ise bayrağımızı yaktı! İşte ülkemizi ve dinimizi hedef alan ezan ve bayrak düşmanları...
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