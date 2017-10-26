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İşte TUSKON'un kara para trafiği ortaya çıktı

25 Ekim 2017, Çarşamba
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına konuk olan A Haber muhabiri Göktuğhan Argın, FETÖ'nün dünyadaki finans ağı ve TUSKON'un kara para trafiği ile ilgili çarpıcı bilgileri televizyonda ilk kez A Haber canlı yayınında açıkladı.
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