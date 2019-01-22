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İşte Türkiye'nin yeri ve milli silahları!

22 Ocak 2019, Salı

Askeri alanda birçok önemli proje hayat buldu ve Türkiye gücüne güç kattı. Son 16 yılda milli silahların üretilmesi noktasında çok büyük adımlar atıldı. Yerli ve milli silahlar geçmişte hayal olarak nitelendirilirken günümüzde ise hepsi hayata geçti. Siyasi ve ekonomik alanda güçlenen Türkiye askeri alanda da büyük projelere imza attı. Türkiye insansız hava aracı üreten dünyadaki sayılı ülkelerden biri oldu ve dışa bağımlılık kalktı. Başkan Erdoğan'ın da deyişiyle: Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı... İşte Türkiye'nin yerli ve milli silahları...


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